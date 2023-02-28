ТАШКЕНТ, 28 фев — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам 2023 года может превысить 10 миллиардов долларов против 9,3 миллиарда по итогам 2022 года, заявил торговый представитель РФ в республике Константин Злыгостев. Япония введет новый запрет на экспорт товаров в Россию

"Задача, которая поставлена лидерами двух стран по достижению отметки (товарооборота – ред.) в 10 миллиардов долларов, я уверен, — она покорится нам уже в текущем году", — сказал Злыгостев на открытии экспозиции Made in Russia в рамках международной строительной выставки UzBuild-2023 в Ташкенте.

Глава торгпредства напомнил, что по итогам 2022 года товарооборот между двумя странами достиг отметки в 9,3 миллиарда долларов.

Злыгостев отметил, что еще одной важной задачей в сфере экономического сотрудничества между РФ и Узбекистаном остается переход компаний двух стран от сугубо экспортно-импортных операций к настоящей промышленной кооперации. "Именно в этом мы видим залог роста нашего товарооборота", — добавил дипломат.

Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составили более 10 миллиардов долларов. РФ вернулась на первое место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана по итогам 2022 года, по данным узбекистанского госкомитета по статистике, торговый оборот между странами вырос на 23% по сравнению с 2021 годом – до 9,28 миллиарда долларов (18,6% в общем внешнеторговом обороте Узбекистана).