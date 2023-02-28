МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция во Франции в феврале ускорилась до 6,2% с 6% месяцем ранее, согласно предварительным данным Национального института статистики Франции (Insee), опубликованным во вторник. В 30 странах мира зафиксировали снижение инфляции по итогам 2022 года

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали инфляцию в 6,1%.

Годом ранее, в феврале 2022 года, годовая инфляция составляла 3,6%.

В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,9% после роста на 0,4% месяцем ранее, прогноз составлял 0,7%.

Гармонизированный индекс (HICP), по данным агентства, вырос до 7,2% с 7% в январе. Ожидалось сохранение показателя. Месячный индекс HICP составил 1% после 0,4%, как и ожидалось.