МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Каждый новый антироссийский санкционный пакет показывает одно: эти рестрикции — инструмент, который не сработал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Евродепутат предложил ввести санкции против собаки Путина

"Евросоюз, остающийся в плену своих заносчивых представлений о России, ошибся во всех прогнозах о последствиях "удушающих" санкций. Так будет и на этот раз. Каждый следующий "пакет" все нагляднее демонстрирует одно: антироссийские рестрикции — это инструмент, который не сработал", — сказано в размещенном на сайте МИД ее ответе Захаровой на соответствующий вопрос СМИ.

По мнению Захаровой, сложно не согласиться с главой евродипломатии Жозепом Боррелем, который заявил 15 февраля 2023 года в Европарламенте, что санкции — "яд замедленного действия".

"Вот только "убивают" они, прежде всего, экономический суверенитет Евросоюза. ЕС может накладывать на себя сколько угодно ограничений применительно к торговле с Россией — это будет лишь усиливать его зависимость от прямых конкурентов", — отметила Захарова.

Она также выразила уверенность, что "расширением своих санкционных списков Евросоюз только дополнительно отгораживается от России". Япония ввела новые санкции в отношении России

"Нарушает в очередной раз принцип свободы передвижения, который зафиксирован в документах ОБСЕ, в том числе на высшем уровне. Внося в запретные перечни представителей руководства новых территорий Российской Федерации, абсолютно законным образом вошедших в состав нашей страны, есовцы отрицают один из главных постулатов демократии — свободу выбора и волеизъявления", — пояснила Захарова, добавив, что это "очевидное проявление двойных стандартов Запада".

Евросоюз 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.