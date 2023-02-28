МАДРИД, 28 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Испании достигла в феврале 6,1%, в то время как в январе этот показатель составлял 5,9%, следует из предварительных данных Национального института статистики (INE). Годовая инфляция во Франции ускорилась в феврале

"Расчетная годовая инфляция индекса потребительских цен составила 6,1% в феврале 2023 года", — говорится в распространенном во вторник пресс-релизе INE.

Согласно институту, такая динамика обусловлена ростом цен на электроэнергию, продукты питания и безалкогольные напитки. Таким образом, инфляция растет в Испании уже второй месяц подряд.

По итогам июля инфляция в Испании ускорилась до 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года. По информации INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая на тот момент подорожала на 49,4%.