МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Индия надеется заключить с Евросоюзом соглашение о свободной торговле в скором времени, заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар. Индия запретила вход в порты некоторым судам

Как подчеркнул Джайшанкар, Европейский союз является одним из крупнейших и наиболее важных торговых партнеров Индии, а двусторонний товарооборот в 2021-22 финансовом году превысил 115 миллиардов долларов.

По словам министра, договор может изменить отношения двух сторон. Нью-Дели "с нетерпением ожидает взаимовыгодного завершения переговорного процесса в короткие запланированные сроки", отметил он на конклаве по вопросам бизнеса и устойчивого развития в Индии и Европе.

Глава индийского МИД добавил, что текущий подход страны касается вопросов нетарифных и трансграничных барьеров, а также стандартов качества и связанных с ними контрольных показателей.

"Европа и Индия могут укрепить стратегическую автономию друг друга за счет сокращения зависимостей, сотрудничества в области критически важных технологий и обеспечения реструктуризации цепочки поставок. Таким образом, соглашение о свободной торговле между Индией и ЕС является нашей очень важной целью", — заключил министр.