МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Темпы роста ВВП в России в этом году будут близки к нулевым — показатель сложно назвать и оптимальным, и катастрофичным, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на форуме "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики". Финансист оценил возможность спада ВВП России на три процента

"Экономика выстояла и продолжает работать. Год назад многие из нас увились бы, узнав, что в условиях беспрецедентных санкций падение российского ВВП за год составит лишь около 2,1%, а курс рубля практически не изменится. В этом году, по нашим оценкам, темпы роста будут близки к нулевым, что, конечно, не оптимально, но и никак не катастрофа", — сказал Костин.

Прогноз Минэкономразвития на 2023-2025 годы предполагает снижение ВВП РФ в текущем году на 0,8%, замедление инфляции до 5,5% (с 11,9% в 2022 году). При этом не так давно министр экономического развития Максим Решетников говорил, что текущие оценки по динамике экономики России на этот год оптимистичнее прежних. Ожидается, что министерство в апреле представит в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы.