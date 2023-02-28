БЕЛГРАД, 28 фев — ПРАЙМ. Евросоюз предоставил Сербии безвозмездный транш на сумму 610 миллионов евро, который пойдет постройку участка скоростной железной дороги от Белграда на юг страны, это самая большая финансовая помощь, оказанная республике с начала ее работы с ЕС в рамках инфраструктурных проектов, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе совместной пресс-конференции. Яблоки или газ: в Сербии оценили потери, если введет санкции против России

"Это величайший проект, в котором участвует Сербия, его объем 2 миллиарда 775 миллионов евро. При этом с 2000 года, с тех пор как работаем с ЕС, всего в инфраструктурные проекты вложено 420 миллионов евро. Нам ЕС сейчас безвозмездно дает 610 миллионов евро в подарок, вы это понимаете? Шестьсот десять миллионов евро получаем в подарок от ЕС. Самая большая помощь, самая большая поддержка, самые большие деньги", — сказал он, а также поблагодарил Брюссель и несколько еврочиновников поименно "за огромные деньги для Сербии".

Сейчас в республике находится с визитом европейский комиссар по вопросам расширения и соседских отношений Оливер Вархели. Во вторник он вместе с Вучичем присутствовал при подписании документов о выделении ЕС первого транша в рамках финансового пакета для железнодорожной части европейского транспортного коридора 10.

Соглашение подписали шеф регионального представительства Европейского инвестиционного банка (EIB) на Западных Балканах Алессандро Брагонзи и министр строительства Горан Весич. Скоростная железная дорога Белград-Ниш протяженностью 230 километров будет строиться в три отрезка, средства обеспечит EIB, Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и прямая дотация ЕС, а также бюджет Сербии. Железную дорогу планируется завершить до 2029 года.