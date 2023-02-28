МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. США поддерживают страны Центральной Азии в их работе по диверсификации торговых отношений, заявил в ходе пресс-конференции в Казахстане госсекретарь Энтони Блинкен. Кувейт повысил отпускную цену на нефть для Азии, сообщили СМИ

"Мы поддерживаем страны C5 (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) в их работе по диверсификации их торговых отношений", — сказал он.

По словам Блинкена, США обсуждают с этими странами экономические последствия конфликта на Украине и выдают лицензии, которые дают местным компаниям, связанным с попавшими под санкциями юрлицами, время на то, чтобы "разорвать связи с Россией".

Госсекретарь добавил, что Вашингтон выделяет средства на экономическое развитие указанных стран. Он напомнил, что в сентябре 2022 года США выделили 25 миллионов долларов в рамках "Инициативы экономической устойчивости в Центральной Азии" на расширение торговых путей, создание новых рынков экспорта, а также привлечение инвестиций в частный сектор.

"Сегодня я объявляю о еще 25 миллионах долларов на эту инициативу — всего 50 миллионов долларов — для укрепления региональной экономики", — сообщил он.