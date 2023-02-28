Власти изучают идею снятия ограничений для инвестиций дружественных стран
Власти изучают идею снятия капитальных ограничений для инвестиций дружественных стран
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Власти РФ рассматривают возможность снятия капитальных ограничений для новых инвестиций, чтобы стимулировать приток средств из дружественных стран, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.
"Пока это обсуждается, но есть запрос как со стороны дружественных инвесторов, так и российских бизнесменов о том, чтобы освобождать от ограничений, так сказать, "новые" деньги, которые заводятся в страну", — сказал он на форуме "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики".
Как отметил Чебесков, многие инвесторы в России хранят капитал за границей и готовы инвестировать средства в российскую экономику, однако при этом они хотели бы иметь гарантию возможности свободно ими распоряжаться, если потребуется такие средства вновь вывести за рубеж.
"Такой механизм обсуждается, в том числе в рамках повышения доверия к рынку, чтобы инвесторы не волновались, что у них капитал будет ликвидный, если потребуется", — добавил он.