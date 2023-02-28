МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Власти РФ рассматривают возможность снятия капитальных ограничений для новых инвестиций, чтобы стимулировать приток средств из дружественных стран, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Совфед и ЦБ разработали законопроект о защите россиян от финансовых пирамид

"Пока это обсуждается, но есть запрос как со стороны дружественных инвесторов, так и российских бизнесменов о том, чтобы освобождать от ограничений, так сказать, "новые" деньги, которые заводятся в страну", — сказал он на форуме "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики".

Как отметил Чебесков, многие инвесторы в России хранят капитал за границей и готовы инвестировать средства в российскую экономику, однако при этом они хотели бы иметь гарантию возможности свободно ими распоряжаться, если потребуется такие средства вновь вывести за рубеж.

"Такой механизм обсуждается, в том числе в рамках повышения доверия к рынку, чтобы инвесторы не волновались, что у них капитал будет ликвидный, если потребуется", — добавил он.