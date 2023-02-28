МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Чистый приток средств в паевые инвестфонды (ПИФ) в четвертом квартале прошлого года составил рекордные 764,1 миллиарда рублей — благодаря закрытым ПИФам (ЗПИФ) следует из обзора ЦБ РФ. Средняя ставка по ипотеке в январе достигла максимума с марта 2022 года

"Совокупный чистый приток средств в ПИФ в четвертом квартале 2022 года составил 764,1 миллиарда рублей – это максимальное значение за всю историю наблюдений. Прошлый рекорд был поставлен во втором квартале 2022 года. Приток средств вновь обеспечили ЗПИФы. Чистый приток средств в ЗПИФы составил 765 миллиардов рублей", — говорится в обзоре.

Половину притока средств в ЗПИФы обеспечил один фонд, сформированный в октябре 2022 года. Доля стоимости чистых активов (СЧА) этого фонда в совокупной СЧА ЗПИФ на конец декабря 2022 года составила около 6%. Всего 90% притока средств пришлось на 14 ЗПИФ. В том числе 3% притока средств ЗПИФ пришлось на ЗПИФ недвижимости, ориентированный на розничных инвесторов с порогом входа от 100 тысяч рублей.

Количество физических лиц – пайщиков ЗПИФ за октябрь – декабрь 2022 года выросло на 9,5% (в квартальном исчислении), до 146,3 тысячи человек, а средняя величина их вложений — до 17,1 миллиона рублей (+1,4 миллиона за квартал), посчитали эксперты ЦБ.

В четвертом квартале наблюдался отток средств из розничных фондов. При этом отток произошел за счет открытых (ОПИФ), а биржевые (БПИФ), напротив, показали приток средств. Нетто-отток средств из ОПИФ составил 8,4 миллиарда рублей – в основном за счет снижения выдачи паев, объем погашения паев вырос менее значительно. Чистый приток средств в БПИФ составил 4,4 миллиарда рублей — в значительной степени за счет фондов, стратегии которых нацелены на краткосрочное размещение свободных денежных средств клиентов, оценили в ЦБ.

Количество ПИФов в четвертом квартале выросло на 55 штук, до 2163. Основной рост, как и в предыдущем квартале, пришелся на ЗПИФ. По итогам 2022 года показатель вырос на 198, из которых 171 пришлось на ЗПИФ, 15 – на ОПИФ, по 6 – на БПИФ и ИПИФ (интервальный). В 2023 году интерес инвесторов к ПИФ может поддержать переток средств неквалифицированных инвесторов, вкладывавших в активы недружественных стран.