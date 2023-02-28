МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству РФ временно ограничивать доступ к официальной статистике, а организациям в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях — предоставлять данные для официального статистического учета в бумажной форме. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 3,3 процента

Первоначально документ касался лишь особенностей статистического учета в новых регионах РФ. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку к нему, согласно которой правительство РФ своими решениями об актуализации (корректировке) федерального плана статистических работ может устанавливать "особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения".

А респондентам, зарегистрированным в четырех новых регионах России, закон до 1 января 2026 года позволяет выбирать способ предоставления первичных статистических данных.

Действовавшее ранее законодательство РФ обязывало респондентов предоставлять первичные данные субъектам официального статистического учета (федеральным органам власти, их территориальным подразделениям и Банку России) в электронной форме. В новых же регионах РФ коммерческим и бюджетным организациям пока разрешается представлять отчетность не только в электронном, но и в привычном для них бумажном виде, пояснял замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников.

Данная норма будет действовать в течение переходного периода. За это время респонденты в новых регионах смогут перейти на действующий в России электронный формат передачи данных, а профильные ведомства — создать необходимые для их сбора информационные системы, отмечал замминистра.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.