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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230228/839937459.html
Денежная масса России в национальном определении в январе снизилась
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Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в январе сократился на 0,83%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 февраля 2023 года составил... ПРАЙМ, 28.02.2023
экономика, новости, денежная масса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в январе сократился на 0,83%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 февраля 2023 года составил 81,705 триллиона рублей после 82,388 триллиона на 1 января. Таким образом, объем денежной массы за месяц снизился на 683,4 миллиарда рублей.