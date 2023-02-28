МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в январе сократился на 0,83%, следует из данных ЦБ РФ.

Показатель на 1 февраля 2023 года составил 81,705 триллиона рублей после 82,388 триллиона на 1 января. Таким образом, объем денежной массы за месяц снизился на 683,4 миллиарда рублей.