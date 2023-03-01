МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в феврале увеличился до 53,6 пункта с 52,6 пунктов в январе, что говорит о твердом оздоровлении российского производственного сектора, говорится в сообщении S&P Global. Индекс доверия потребителей в США в феврале неожиданно упал

"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 53,6 пункта в феврале по сравнению с 52,6 пункта в январе. Последние данные свидетельствовали о твердом оздоровлении российского производственного сектора, которое было самым заметным чуть более чем за шесть лет. Подъем продлил текущую последовательность роста до десяти месяцев", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.