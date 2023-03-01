МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Евросоюз намерен акцентировать внимание на соблюдении антироссийских санкций, которые не оправдали ожиданий сообщества, пишет газета Politico. Евродепутат предложил ввести санкции против собаки Путина

"ЕС уже принял десять пакетов санкций, которые оказали меньшее влияние, чем надеялись лидеры блока", — сообщает издание.

По словам европейских дипломатов, принятые ограничения, касающиеся в том числе удобрений, титана и урана, нанесли больше ущерба ЕС, а не России. При этом, российской оборонной промышленности удалось заменить импортные компоненты, а стоимость экспорта в Европу в прошлом году выросла.

Как пишет газета, в этой связи Европейский союз решил перенести акцент с введения новых санкций на обеспечение соблюдения уже принятых.