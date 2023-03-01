МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Евросоюз намерен акцентировать внимание на соблюдении антироссийских санкций, которые не оправдали ожиданий сообщества, пишет газета Politico.
"ЕС уже принял десять пакетов санкций, которые оказали меньшее влияние, чем надеялись лидеры блока", — сообщает издание.
По словам европейских дипломатов, принятые ограничения, касающиеся в том числе удобрений, титана и урана, нанесли больше ущерба ЕС, а не России. При этом, российской оборонной промышленности удалось заменить импортные компоненты, а стоимость экспорта в Европу в прошлом году выросла.
Как пишет газета, в этой связи Европейский союз решил перенести акцент с введения новых санкций на обеспечение соблюдения уже принятых.