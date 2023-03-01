2023-03-01T10:48:59+03:00
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2023
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Годовая инфляция в Казахстане ускорилась по итогам февраля
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Годовая инфляция в Казахстане по итогам февраля ускорилась до 21,3% с 20,7% месяцем ранее, сообщает бюро национальной статистики республики. "Инфляция в Республике Казахстан в... ПРАЙМ, 01.03.2023
экономика, новости, инфляция, казахстан, статистика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АЛМА-АТА, 1 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Казахстане по итогам февраля ускорилась до 21,3% с 20,7% месяцем ранее, сообщает бюро национальной статистики республики.
"Инфляция в Республике Казахстан в феврале 2023 года за год составила 21,3%… (в январе 2023 года – 20,7%)", — говорится в сообщении статистического ведомства.
Цены на продовольственные товары на 1 марта в годовом выражении выросли на 26,2%, на непродовольственные товары – на 20,5%, на платные услуги – на 15%.
Инфляция в Казахстане по итогам 2022 года составила 20,3%.