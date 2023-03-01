АЛМА-АТА, 1 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Казахстане по итогам февраля ускорилась до 21,3% с 20,7% месяцем ранее, сообщает бюро национальной статистики республики. Годовая инфляция в Испании выросла в феврале

"Инфляция в Республике Казахстан в феврале 2023 года за год составила 21,3%… (в январе 2023 года – 20,7%)", — говорится в сообщении статистического ведомства.

Цены на продовольственные товары на 1 марта в годовом выражении выросли на 26,2%, на непродовольственные товары – на 20,5%, на платные услуги – на 15%.

Инфляция в Казахстане по итогам 2022 года составила 20,3%.