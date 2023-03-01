МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Согласно опубликованным в среду данным института Ifo, число немецких компаний, планирующих в феврале повышать цены в течение следующих трех месяцев, значительно сократилось по сравнению с предыдущим месяцем. Это указывает на ослабление инфляционного давления в ближайшие месяцы. Аналитики ждут замедления годовой инфляции в Германии в феврале

Индекс инфляционных ожиданий в феврале упал до 29,1 с 35,2 в январе, при этом падение наблюдается пятый месяц подряд.

"Компании уже переложили большую часть возросшей стоимости своей продукции на потребителей. Между тем, спрос сокращается почти во всех секторах экономики", — отмечает аналитик Ifo Тимо Вольмершеузер.

"Это указывает на снижение инфляционного давления в предстоящие месяцы", — добавляет он.