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Уровень безработицы в Германии ожидаемо сохранился в феврале
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Уровень безработицы в Германии в феврале остался на уровне предыдущего месяца в 5,5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Показатель совпал с прогнозами... ПРАЙМ, 01.03.2023
экономика, новости, германия, экономика, безработица
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Германии в феврале остался на уровне предыдущего месяца в 5,5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
При этом число безработных в стране выросло на 2 тысячи за месяц.
Без учета сезонности уровень безработицы в Германии также остался на уровне предшествовавшего месяца (5,7%), а число безработных выросло до 2,62 миллиона с 2,616 миллиона человек.