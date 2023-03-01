МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Германии в феврале остался на уровне предыдущего месяца в 5,5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Вышли данные об уровне безработицы в регионах России

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

При этом число безработных в стране выросло на 2 тысячи за месяц.

Без учета сезонности уровень безработицы в Германии также остался на уровне предшествовавшего месяца (5,7%), а число безработных выросло до 2,62 миллиона с 2,616 миллиона человек.