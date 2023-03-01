МИНСК, 1 мар — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином предложил создать совместные производства и модернизировать белорусские. Белоруссия намерена почти вдвое нарастить поставки продовольствия в Китай

"Мы заинтересованы в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий, продвижение товаров и услуг на рынки третьих стран", — процитировало Лукашенко информагентство Белта.

Кроме того, он предложил углубить белорусско-китайскую промышленную кооперацию в машиностроительной и других отраслях.

"Наши производители заинтересованы в изучении компетенций и технологий китайских компаний в формировании компонентной базы, выпуске двигателей, трансмиссий, мостов, прочих узлов и агрегатов. Предлагаю создать совместные предприятия в области станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельскохозяйственной техники как в Беларуси, так и в Китае. Кооперация поможет повысить конкурентоспособность продукции", — сказал белорусский лидер.

С 28 февраля по 1 марта проходит государственный визит Лукашенко в Китай.