Правительство Франции предрекло ускорение инфляции в стране до десяти процентов в марте
ПАРИЖ, 1 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция во Франции в марте ускорится до 10%, заявил официальный представитель кабмина страны Оливье Веран, добавив, что государство будет пытаться сдерживать цены для потребителей.
По данным Национального института статистики Франции (Insee), годовая инфляция в стране в феврале ускорилась до 6,2% с 6% в январе. При этом рост цен на продовольственные товары в годовом исчислении составил 14,5% после 13,3% в январе.
"Мы ожидаем инфляцию на уровне 10%, это означает, что на 10% вырастут цены на продукты. Это не единовременный подъем цен, это годовая инфляция — между мартом 2022 и 2023 года. Очевидно, что это влияет на потребительскую корзину и на ежедневную жизнь французов", — сказал Веран в эфире радиостанции RMC в среду.
Он отметил, что во Франции продолжают действовать меры, сдерживающие рост энерготарифов на уровне 15%, однако подчеркнул, что "каждый должен принять участие" в сдерживании цен. "Мы ведем переговоры с супермаркетами, чтобы они снизили цены на товары первой необходимости, чтобы цены на базовую потребительскую корзину контролировались", — сказал Веран.
Власти Франции ранее объявили о создании так называемой "антиинфляционной продуктовой корзины" — набора из порядка пятидесяти наименований товаров первой необходимости, который крупные супермаркеты обязуются продавать по прежним ценам. Мера должна вступить в силу в марте.
Генеральный директор Федерации торговли и дистрибуторов Франции Жак Крессель заявил, что ожидает рост цен на продовольственные товары "в районе 10%" в марте на фоне переговоров дистрибьюторов с производителями, которые потребовали повышения цен на их продукцию на 15%.
Глава минфина Франции Брюно Ле Мер во вторник пообещал, что в ближайшие дни представит новые меры по сдерживанию инфляции в стране.
https://1prime.ru/state_regulation/20230301/839944265.html