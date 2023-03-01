ПАРИЖ, 1 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция во Франции в марте ускорится до 10%, заявил официальный представитель кабмина страны Оливье Веран, добавив, что государство будет пытаться сдерживать цены для потребителей. Во Франции потребовали повысить цены на продовольствие на 15 процентов

По данным Национального института статистики Франции (Insee), годовая инфляция в стране в феврале ускорилась до 6,2% с 6% в январе. При этом рост цен на продовольственные товары в годовом исчислении составил 14,5% после 13,3% в январе.

"Мы ожидаем инфляцию на уровне 10%, это означает, что на 10% вырастут цены на продукты. Это не единовременный подъем цен, это годовая инфляция — между мартом 2022 и 2023 года. Очевидно, что это влияет на потребительскую корзину и на ежедневную жизнь французов", — сказал Веран в эфире радиостанции RMC в среду.

Он отметил, что во Франции продолжают действовать меры, сдерживающие рост энерготарифов на уровне 15%, однако подчеркнул, что "каждый должен принять участие" в сдерживании цен. "Мы ведем переговоры с супермаркетами, чтобы они снизили цены на товары первой необходимости, чтобы цены на базовую потребительскую корзину контролировались", — сказал Веран.

Власти Франции ранее объявили о создании так называемой "антиинфляционной продуктовой корзины" — набора из порядка пятидесяти наименований товаров первой необходимости, который крупные супермаркеты обязуются продавать по прежним ценам. Мера должна вступить в силу в марте.

Генеральный директор Федерации торговли и дистрибуторов Франции Жак Крессель заявил, что ожидает рост цен на продовольственные товары "в районе 10%" в марте на фоне переговоров дистрибьюторов с производителями, которые потребовали повышения цен на их продукцию на 15%.

Глава минфина Франции Брюно Ле Мер во вторник пообещал, что в ближайшие дни представит новые меры по сдерживанию инфляции в стране.