МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Количество детей в Британии, которые испытывают голод, выросло почти вдвое по сравнению с 2022 годом и достигло почти четырех миллионов, сообщила газета Guardian со ссылкой на независимый аналитический центр Food Foundation. Супермаркеты в Британии ограничили продажу фруктов и овощей

"Число британских детей, живущих в условиях продовольственной бедности, за последний год практически удвоилось и достигло почти 4 миллионов… Каждая пятая семья (22%) сообщила о пропуске приема пищи, голодании или отсутствии еды в течение целого дня в январе, что больше, чем 12% в аналогичный период 2022 года", — привело издание статистику центра.

По данным Food Foundation, 800 тысяч детей, которые живут в бедности, не имеют права на бесплатное школьное питание, чтобы его получить, семьи должны иметь годовой доход менее 7400 фунтов (8900 долларов) до вычета пособий и после уплаты налогов. Журналисты отметили, что этот порог был заморожен с 2018 года, несмотря на рост цен.

"Отдельный опрос фонда показал рост поддержки расширения бесплатного школьного питания в Англии. Восемь из 10 опрошенных (80%) высказались за распространение права на бесплатное школьное питание на всех детей в семьях, получающих универсальный кредит, по сравнению с 72% в октябре", — отметило издание. Британская оппозиция предрекла дальнейшее ухудшение экономики страны

Расходы на электричество и стремительно растущие цены на продукты питания в настоящее время оказывают наибольшее давление на бюджеты семей с низким уровнем дохода. После продолжительного роста цен в прошлом году инфляция на продукты питания сейчас составляет 17,1%, это рекордный показатель. Бесплатное школьное питание сэкономит родителям около 440 фунтов стерлингов на ребенка в год, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что продуктовая инфляция в Британии за начало 2023 года достигла рекордных 17,1%. Около 90% семей с низким доходом, получающих социальное пособие, лишены самого необходимого, потому что сумма пособия значительно ниже стоимости минимальной потребительской корзины.