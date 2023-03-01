МИНСК, 1 мар — ПРАЙМ. Белоруссия прорабатывает возможность привлечения финансирования из Китая на пять инициатив на сумму свыше 500 миллионов долларов по реализации инфраструктурных проектов и закупке оборудования, сообщило белорусское Минэкономики. Китай готов развивать торговлю сельхозпродукцией с Белоруссией

"В целом на текущий момент за счет правительственных займов КНР по действующим кредитным соглашениям реализовано 25 проектов на общую сумму порядка 5 миллиардов долларов. В настоящее время реализуется четыре проекта на более 1,5 миллиарда долларов и отрабатывается еще пять инициатив на сумму свыше 500 миллионов долларов по реализации инфраструктурных проектов, закупке оборудования и техники", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что в рамках госвизита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай подписан меморандум о взаимопонимании между министерством экономики Белоруссии и государственным агентством международного развития и сотрудничества КНР об использовании льготных кредитов китайского правительства для реализации проектов в области развития и сотрудничества.

"Данный меморандум определяет механизм межведомственного сотрудничества по реализации проектов с привлечением льготных китайских средств, утверждает алгоритм работы по проектным предложениям и инициативам белорусской стороны", — говорится в сообщении.