МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Белоруссия планирует создать с Китаем зону свободной торговли и осуществления инвестиций в этом году, сообщило Минэкономики республики. Таиланд и Евросоюз возобновят переговоры о ЗСТ в марте

"Беларусь и Китай создадут зону свободной торговли и осуществления инвестиций уже в текущем году", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале белорусского министерства.

Поясняется, что в среду в Пекине был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством экономики Белоруссии и министерством коммерции Китая о завершении обсуждения основополагающих положений текста соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций между странами и начале переговоров по доступу на рынки.

"Стороны подтвердили завершение дискуссии по ключевым положениям текста будущего международного договора, договорились о необходимости немедленно начать переговоры о доступе на рынки услуг и осуществлении инвестиций и полностью завершить работу над соглашением в 2023 году", — говорится в сообщении.