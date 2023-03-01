МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам февраля, согласно предварительной оценке, сохранилась на уровне января в 8,7%, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Французские власти спрогнозировали ускорение инфляции в стране

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления показателя до 8,5%.

За февраль потребительские цены в Германии, по предварительной оценке, выросли на 0,8% при прогнозе аналитиков в 0,6%.

При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, поднялись на 9,3% в годовом выражении. За февраль цены выросли на 1%. Аналитики ожидали показатели на уровне 9% и 0,7% соответственно.