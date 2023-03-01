МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. На Украине наблюдается рост цен на продукты первой необходимости, так называемый "борщевой набор" украинцам в этом году обходится дороже на 30%, сообщает в среду украинский "Пятый" канал.

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"Цена на базовые продукты, так называемый "борщевой набор", выросла. По данным госстата, цены на базовые продукты в сравнении с январем 2022 года выросли на 30%", — говорится в видеосюжете телеканала, опубликованном в Telegram-канале.

Сообщается, по данным госстата, капуста, свекла и картофель пока еще не дорожают, но морковь, килограмм которой год назад стоил около 14 гривен (29 рублей), сегодня стоит 25 гривен (51 рубль). Увеличилась, к примеру, и цена свинины, так в прошлом году за килограмм мяса нужно было заплатить 123 гривны (250 рублей), сейчас не меньше 168 гривен (342). Рекордными темпами растет стоимость лука — прошлогодняя цена 14 гривен (29 рублей) за кило, в то время как нынешняя — от 30 до 40 гривен (до 82 рублей).

В свою очередь глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии телеканалу заявил, что на стоимость реализации собранного урожая влияет электричество, которое "добавило к стоимости продуктов 10%-15%, поэтому на Украине произошел скачок цен на продукты на 30%-35%".