МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 2 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объем капиталовложений (г/г) (4кв2022) 9,8% 6,9%
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (январт) 18,5% -8%
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,485%  
11:00 EUR Испания — Изменение количества безработных 70,7 тыс  
13:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,1%  
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 5,3% 5,3%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) -0,2%  
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 8,6% 8,2%
13:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (январь) 6,6% 6,6%
15:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике    
15:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 192 тыс 195 тыс
16:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2022) 3% 2,6%
16:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (4кв2022) 1,1% 1,6%
18:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 23.02) 582,1 млрд долл (на 17.02)  
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за февраль    
  RUB Мосэнерго — СД (бизнес-план ПАО на 2023-2025, ключевые показатели деятельности на 2023, утверждение общей структуры ПАО)    
  RUB Фосагро — СД (финансовые результаты за 2022, рекоменд. по фин. див-дам 2022, вопросы подготовки ГОСА) 105 (1кв2021) + 156 (1П2021) + 234 (9м2021) — див-д 2021 780 (фин2021+1П2022) + 318 (9м2022) — див-д 2022