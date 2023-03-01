МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в декабре выросли на 0,6% в годовом выражении, в целом за 2022 год снизились на 1%, свидетельствуют данные Росстата. Запасы нефти в США за неделю выросли больше прогноза

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

За январь-декабрь 2022 года реальные заработные платы уменьшились на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 39% (столь существенный рост связан с выплатой бонусов и премий в конце года). В четвертом квартале рост реальных зарплат составил 0,5% год к году.

При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2022 году составила 64191 рубль и по сравнению c 2021 годом выросла на 12,6%, в декабре 2022 года — 88468 рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года также на 12,6%.

Базовый вариант прогноза Минэкономразвития, разработанный министерством в сентябре, предполагал снижение реальных зарплат в России в 2022 году на 2%. В 2023-2025 годах прогнозируется их рост на 2,6%, 2,9% и 2,8% соответственно.