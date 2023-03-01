МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Росстат зафиксировал за период с 21 по 27 февраля недельную дефляцию на уровне 0,02%, что нехарактерно для зимнего месяца; с начала года цены выросли на 1,28%. Реальные зарплаты в России в 2022 году снизились на процент

Недельная дефляция зарегистрирована впервые с сентября прошлого года. Исходя из статистики Росстата, дефляция в последнюю неделю февраля произошла на фоне снижения цен на плодоовощную продукцию, прежде всего огурцы (минус 7,6%), и на авиаперелеты в эконом-классе (минус 3,7%).

"За период с 21 по 27 февраля 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,98%, с начала февраля – 100,44%, с начала года – 101,28%", — говорится в документе Росстата.

По данным статистического ведомства, цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,8% (на предыдущей отчетной неделе был рост — на 1,2%). В частности на неделе с 21 по 27 февраля цены на огурцы снизились на 7,6%, на картофель – на 0,4%, на капусту – на 0,3%. В то же время цены на лук выросли на 3,4%, бананы подорожали на 2,7%, помидоры – на 2,4%, свекла – на 1,3%, морковь – на 1,2%, яблоки – на 0,5%.

Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 19 наименованиям. Сильнее всего подешевела гречка — на 1%. Также снизилась цена на вермишель и мясо кур — на 0,56% и 0,51% соответственно; муку и макаронные изделия — на 0,45% и 0,41%, пшено — на 0,28%, а маргарин, чай и соль — на 0,2%.

Подорожали 13 наименований продуктов, сильнее всего яйца — на 0,7%. Кроме того, прибавили в цене мясные консервы для детского питания — на 0,54%; вареная колбаса — на 0,42%. Пастеризованное молоко, творог, сухие молочные смеси для детского питания, сахар, ржаной хлеб выросли в цене в среднем на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидируют по росту цен зубные пасты – прибавили 0,5%, спички и сухие корма для домашних животных – 0,3%. Одновременно с этим цены на пеленки для новорожденных снизились на 0,2%, прокладки гигиенические и детские подгузники – на 0,1%.

Цены на бытовую технику и электронику на отчетной неделе продолжили снижаться: так, телевизоры подешевели на 1,4%, смартфоны — на 0,45%, электропылесосы — на 0,1%. Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Росстат за период с 21 по 27 февраля зафиксировал снижение цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов, в том числе анальгин, аллохол, мазь "Левомеколь", поливитамины – на 0,2%, комбинированные анальгетики и препарат от кашля "Ренгалин" – на 0,1%.

Стоимость полета в салоне экономического класса снизилась на 3,7% после роста на 5,5% на предыдущей отчетной неделе.