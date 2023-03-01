МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в январе 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,6%, в декабре показатель находился на уровне 3,7%, следует из доклада Росстата. Росстат впервые в 2023 году зафиксировал недельную дефляцию

Безработица в России в прошлом году пять раз обновляла исторические минимумы. До января текущего года последний минимум был зафиксирован в ноябре 2022 года — на уровне 3,7%, этот показатель сохранился и в декабре.

"В январе 2023 года 2,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в январе 2023 года составил 3,6% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в документе.

Если в декабре общая численность безработных составила 2,775 миллиона человек, то в январе она была на уровне 2,734 миллиона.

При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу января 2023 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,7 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,5 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,4 миллиона человек получали пособие по безработице.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в январе 2023 года составила 75,6 миллиона человек.