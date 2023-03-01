МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Спад российской экономики в январе 2023 года замедлился до 3,2% в годовом выражении с 4,2% в декабре, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике". Росстат впервые в 2023 году зафиксировал недельную дефляцию

"В январе 2023 года экономика продолжила восстанавливаться. В годовом выражении снижение ВВП замедлилось до 3,2% год к году после 4,2% год к году в декабре 2022 года", — сказано в материалах.

В обзоре также отмечается, что в январе по отношению к декабрю экономика выросла с исключением сезонности на 0,2%.

"Положительный вклад в экономику в январе продолжает вносить строительство. Также поддержку экономике оказал рост грузооборота транспорта (за исключением трубопроводного), восстановление оптовой и розничной торговли, а также рост выпуска обрабатывающих производств", — указано в документе.