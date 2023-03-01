МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,01% на 27 февраля с 11,36% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Спад российской экономики в январе замедлился до 3,2 процента

"На неделе с 21 по 27 февраля 2023 года цены снизились на 0,02%. В годовом выражении рост цен замедлился до 11,01%", — говорится в документе.

Как отмечается, основной вклад в замедление инфляции на отчетной неделе внесло удешевление продовольственных товаров (-0,10% после роста на 0,11% неделей ранее) за счет как плодоовощной продукции, так и остальных продуктов питания.

"Также дефляция фиксируется и в секторе услуг (-0,09%) на фоне снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы и санаторно-оздоровительные услуги. В секторе непродовольственных товаров цены не изменились (0,00%)", — указали в министерстве.

По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в текущем году составит 5,5%. Министерство в апреле планирует внести в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы. При этом Банк России, который обновил в начале февраля свой среднесрочный прогноз, сохранил оценки по инфляции в 2023 году на уровне 5-7%.