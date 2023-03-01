ВАШИНГТОН, 1 мар — ПРАЙМ. США призывают Всемирную торговую организацию (ВТО) к необходимой реформе для повышения эффективности работы, говорится в опубликованном докладе офиса американского торгового представителя Кэтрин Тай. Экспорт нефти из США за неделю вырос до 5,6 миллиона баррелей в сутки

"ВТО должна повысить эффективность для реагирования на потребности людей, необходимая реформа критически важна для поддержки потребностей нашего общества", — указано в документе.

Отмечается, что, по мнению США, ВТО не может своевременно реагировать на "стремительно меняющуюся глобальную экономику", а действующие правила международной организации оказались не в состоянии противостоять несправедливым торговым и экономическим практикам.

ИМПОРТ В США ИЗ КНР

США в 2023 году намерены продолжить делать исключения из пошлин на импорт китайских товаров для защиты своих экономических интересов, следует из опубликованного в среду доклада о работе офиса американского торгового представителя Кэтрин Тай.

"Торговый представитель США сохранит процесс таргетированных исключений из пошлин ради наших экономических интересов", — указано в плане работы на 2023 года относительно американо-китайских торговых отношений.

В документе подчеркивается, что Вашингтон сохраняет возможность дальнейших исключений из пошлин на импорт китайских товаров в своих интересах.

В декабре 2022 года США продлили на девять месяцев исключения из таможенных пошлин на импорт ряда китайских товаров, введенные при администрации экс-президента Дональда Трампа. Исключения сохраняются в отношении 352 продуктов в рамках расследования Секции 301 по Китаю (Section 301). Эти исключения были восстановлены в марте 2022 года, а продление поможет согласовать их в рамках ревизии на четырехлетний период.

Несправедливые и неконкурентные практики Китая представляют угрозу рабочим и бизнесу в США и других странах, также следует из опубликованного в среду доклада о работе офиса американского торгового представителя Кэтрин Тай.

"Китай, как большая, нерыночная экономика, обладает уникальной возможностью нарушать рыночные отношения через несправедливые, антиконкурентные практики, которые вредят рабочим и компаниям в Соединенных Штатах и других странах, включая наших ближайших союзников и партнеров", — говорится в документе.

Подчеркивается, что США со своими партнерами намерены продолжить работу по противодействию указанным практикам со стороны КНР, чтобы обеспечить себе "справедливую конкуренцию".

"Как две крупнейшие экономики мира, двусторонние отношения (США и Китая) влияют не только на обе стороны, но и на весь мир. Мы признаем, что отношения являются сложными и конкурентными", — отмечается в докладе.