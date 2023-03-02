КРАСНОЯРСК, 2 мар — ПРАЙМ. Экспорт из Казахстана в Россию в 2022 году вырос на 25% и составил 8,8 миллиарда долларов, сообщил в рамках Красноярского экономического форума заместитель гендиректора компании QazTrade Нурлан Кулбатыров. Экс-"дочка" Сбербанка в Казахстане не будет работать с картами "Мир"

QazTrade была создана в соответствии с постановлением правительства Казахстана, единственным ее акционером является министерство торговли и интеграции республики. Компания проводит исследования в сфере торгово-экономических отношений, принимает участие в реализации торговой политики Казахстана.

"Экспорт из Казахстана в Россию в 2022 году вырос на 25% и составил 8,8 миллиарда долларов США. Импорт снизился на 1,5% и составил 17,3 миллиарда долларов США… Торговля между Казахстаном и Красноярским краем за 2022 год составила 346 миллионов долларов – это в три раза выше аналогичного периода прошлого года. При этом экспорт Казахстана вырос в 5,1 раза в Красноярский край. За 2022 год импорт из Красноярского края составил почти 120 миллионов долларов", — сказал Кулбатыров во время экспертной дискуссии из Астаны.

Он отметил, что торговый потенциал между двумя странами высок и имеет перспективы в будущем.

КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой является Сибирский федеральный университет. В первый день КЭФ, 1 марта, работала молодежная площадка "Поколение-2035". Тема этого года – "Профессионалы будущего: образование и карьера". Деловая программа форума охватывает два дня, 2-3 марта. Ранее сообщалось, что основной темой обсуждения деловой программы станет стратегия развития Сибири до 2035 года.