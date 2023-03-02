ДУШАНБЕ, 2 мар — ПРАЙМ. Россия и Таджикистан подписали в рамках девятой конференции по межрегиональному сотрудничеству более 20 документов о взаимодействии в научно-технической и промышленной сферах, а также в области образования, сообщил корреспондент РИА Новости. Посол оценил перспективы промышленной кооперации России и Таджикистана

В частности, страны подписали соглашения о сотрудничестве между Академиями наук двух стран, о создании совместного предприятия по производству сурьмы, о поддержке школы имени Юрия Гагарина с русским языком обучения в Душанбе, по разработке перспективных территорий редкоземельных элементов, о создании текстильного кластера на юге Таджикистана и в области инвестиций.

Замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев заявил, что у России и Таджикистана хорошие перспективы в сотрудничестве в области горнодобывающей, химической и легкой промышленности, а также в переработке сельхозпродуктов.

"Это значимое событие для двух наших стран, мы на пороге нового этапа российско-таджикского промышленного взаимодействия", — сказал он, выступая конференции, и отметил, что этот этап наступил благодаря политической воле лидеров двух стран.

"Мы находим точки соприкосновения, идет устойчивый рост торгового оборота. Задел у нас хороший, последние две недели мы активно посещали объекты времен СССР на территории Таджикистана", — пояснил Груздев.

По его мнению, многие из этих объектов требуют перепрофилирования, поэтому Таджикистан хочет работать со своими партнерами. "У нас хорошие перспективы в сотрудничестве в области горной и горнодобывающей промышленности, химической и легкой промышленности и переработке сельхозпродуктов", — сказал он.

В работе конференции и заседании российско-таджикского Делового совета принимают участие более 30 официальных лиц из министерств и ведомств РФ, более 300 представителей бизнеса двух стран.