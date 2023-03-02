КРАСНОЯРСК, 2 мар — ПРАЙМ. России для эффективного экономического развития следует в ближайшую четверть века обращаться к своим азиатским корням, заявил бизнесмен Олег Дерипаска. Аналитики оценили влияние переориентации России на Восток на транспорт

Предприниматель в четверг принимает участие в Красноярском экономическом форуме (КЭФ-2023).

"Мы были, или мы думали, что мы европейская страна, сейчас, на следующие 25 лет, мы будем больше задумываться о своем азиатском прошлом", — отметил он.

Так, Дерипаска отметил необходимость развития транспортного коридора "Север-Юг" для обеспечения доступа к населению Сибири, а также дальнейшему развитию региона.

По словам бизнесмена, Россия, таким образом, переймет специфику восточного рынка.