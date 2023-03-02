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2023
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Дерипаска призвал Россию помнить о своем происхождении
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России для эффективного экономического развития следует в ближайшую четверть века обращаться к своим азиатским корням, заявил бизнесмен Олег Дерипаска. Предприниматель в четверг... ПРАЙМ, 02.03.2023
экономика, новости, россия, олег дерипаска, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КРАСНОЯРСК, 2 мар — ПРАЙМ. России для эффективного экономического развития следует в ближайшую четверть века обращаться к своим азиатским корням, заявил бизнесмен Олег Дерипаска.
Предприниматель в четверг принимает участие в Красноярском экономическом форуме (КЭФ-2023).
"Мы были, или мы думали, что мы европейская страна, сейчас, на следующие 25 лет, мы будем больше задумываться о своем азиатском прошлом", — отметил он.
Так, Дерипаска отметил необходимость развития транспортного коридора "Север-Юг" для обеспечения доступа к населению Сибири, а также дальнейшему развитию региона.
По словам бизнесмена, Россия, таким образом, переймет специфику восточного рынка.