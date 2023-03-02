МИНСК, 2 мар — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг завершил трехдневный государственный визит в Китай, состоялась его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и другими высокопоставленными китайскими чиновниками. Лукашенко предложил Китаю создать совместные производства

По оценке первого вице-премьера белорусского правительства Николая Снопкова, экономический эффект от договоренностей, достигнутых и формализованных в рамках визита, превысил 3,5 миллиарда долларов.

В частности, Белоруссия прорабатывает возможность привлечения финансирования из Китая на пять инициатив на сумму свыше 500 миллионов долларов по реализации инфраструктурных проектов и закупке оборудования. Белоруссия и Китай нарастят использование нацвалют в торговле, стороны утвердили стратегию совместного промышленного развития, подписали заявление о принципах развития партнерства, Китай готов развивать торговлю сельхозпродукцией с Белоруссией. Кроме того, Лукашенко предложил Китаю создать совместные производства и модернизировать белорусские.

Помимо экономики лидеры двух стран обсудили и политические вопросы, в частности, Лукашенко поддержал инициативы Пекина по безопасности и развитию, заявил, что Минск осуждает действия по усилению напряженности вокруг Тайваня. Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, Китай поддержал скорейшее вступление Белоруссии в ШОС, а также Белоруссия и КНР будут сотрудничать в предотвращении "цветных революций".

По данным минэкономики Белоруссии, в 2022 году белорусско-китайский товарооборот достиг рекордных 5,8 миллиарда долларов. Экспорт белорусских товаров в Китай практически удвоился и составил 1,6 миллиарда долларов. По итогам 2022 года в реализацию проектов в Белоруссии китайские инвесторы вложили свыше 100 миллионов долларов.