МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. С начала этого года потребление в Китае существенно увеличилось, сказал в четверг на пресс-конференции в Пекине министр торговли страны Ван Вэньтао. Китай опубликовал экономическую статистику за февраль

Он отметил рост числа пассажиров общественного транспорта во время празднования Нового года по лунному календарю, а также заполняемость предприятий общественного питания и высокий спрос на авиабилеты.