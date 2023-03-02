2023-03-02T10:32:38+03:00
2023-03-02T10:32:38+03:00
2023-03-02T10:32:38+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230302/839951885.html
Министр торговли Китая отметил рост уровня потребления в стране
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. С начала этого года потребление в Китае существенно увеличилось, сказал в четверг на пресс-конференции в Пекине министр торговли страны Ван Вэньтао. Он отметил рост числа... ПРАЙМ, 02.03.2023
потребрынок, бизнес, экономика, новости, китай, экономика китая, потребление
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/98/832389853.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/98/832389853.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/98/832389852.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/98/832389852.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/98/832389851.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/98/832389851.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20230301/839939071.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. С начала этого года потребление в Китае существенно увеличилось, сказал в четверг на пресс-конференции в Пекине министр торговли страны Ван Вэньтао.
Он отметил рост числа пассажиров общественного транспорта во время празднования Нового года по лунному календарю, а также заполняемость предприятий общественного питания и высокий спрос на авиабилеты.