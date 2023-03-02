МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поприветствовал участников девятнадцатого Красноярского экономического форума, следует из размещенной на портале Кремля телеграммы. Дерипаска призвал Россию помнить о своем происхождении

"Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия 19-го Красноярского экономического форума", — сказано в тексте.

Президент отметил, что представители органов власти, экспертного сообщества и бизнеса в рамках мероприятия смогут обсудить развитие Сибири и другие социально-экономические вопросы. Форум, по его словам, нацелен на знакомство участников с возможностями инвестировать в промышленный, технологический, культурный и туристический потенциалы региона.

Путин выразил уверенность в содействии КЭФ в совершенствовании делового климата, наращивании межрегионального и международного партнерства. Российский лидер пожелал участникам всего наилучшего и плодотворной работы.

КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта на площадке Сибирского федерального университета. Основной повесткой мероприятия станет стратегия развития региона до 2035 года.