МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Число безработных в Испании в феврале по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 0,1%, или на 2 618 человек, и составило 2,91 млн. На это указывает отчет Министерства труда страны, вышедший в четверг. Безработица в России в январе обновила исторический минимум

В феврале число безработных оказалось самым низким для этого месяца с 2008 года, сказали в министерстве, добавив, что эти данные отражают "тенденцию стабилизации рынка труда".

Согласно отдельному отчету, чистый рост числа рабочих мест в феврале составил 81 808. Таким образом, число рабочих мест оказалось на уровне 20,4 млн.

Между тем во вторник стало известно о том, что индекс потребительских цен (CPI) в феврале по сравнению с тем же периодом предыдущего года вырос на 6,1% после роста на 5,9% в январе.