КРАСНОЯРСК, 2 мар — ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что только частное предпринимательство сможет вывести российскую экономику из нынешней непростой ситуации, необходимо также создать привлекательные условия для инвесторов в первую очередь из дружественных стран. Такое мнение он высказал в ходе Красноярского экономического форума. Дерипаска призвал Россию помнить о своем происхождении

По словам бизнесмена, очень важно сейчас обеспечить предсказуемость ведения бизнеса в стране. "Безусловно, (нужны — ред.) разговоры о декриминализации предпринимательской деятельности — прекратить эти кабальные, из каменного века, статьи и практику "посадки" всех подряд неизвестно за что. Совершил человек проступок экономический, компенсировал — пусть идет дальше работает. Экономический субъект искупает только тем, что создает новые рабочие места", — считает Дерипаска.

"Предприниматель — это единственный субъект, который выведет нашу страну в эти 25 лет, как Моисей", — уверен бизнесмен. А развитие экономики через государственный капитализм, по его мнению, это пустая трата денег и путь в никуда.

Помимо собственного ресурса в нынешней непредсказуемой ситуации важно также выходить на новые рынки. "Их кодовое название — рынки дружественных стран. Это очень непросто. Другие правила игры. Нужно понимать, что если ВТО и все его нормы в отношении российских предпринимателей будут действовать, нужно переходить на двусторонние соглашения", — отметил Дерипаска.

"Выбирать не приходится — денег не будет уже в следующем году, нам нужен иностранный инвестор. Он будет смотреть, как российский инвестор зарабатывает, какие у него условия, это нужно понимать. Если мы не создадим эти условия, не сможем обеспечить привлекательность наших рынков, мы так и будем мечтать в 2033 году и те же самые слова говорить", — добавил он, подчеркнув, что ставка должна быть именно на дружественные рынки.

"Мы должны попробовать, тем более, есть спрос. Эти дружественные рынки — это серьезный ресурс, почти 30 триллионов глобального ВВП. Это 4,5 миллиарда населения, от которого нельзя увернуться, мы в состоянии наладить переработку, решить все остальные вопросы", — заключил Дерипаска.