ДУШАНБЕ, 2 мар — ПРАЙМ. Премьер министр России Михаил Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Душанбе, где планирует встретиться с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, председателем Верхней палаты парламента республики, председателем Душанбе Рустамом Рахмоном и премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой. Мишустин рассказал о создании Фонда поддержки семей погибших участников СВО

Как ожидается, на повестке переговоров будут актуальные вопросы российско-таджикистанского торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области энергетики, промышленности, транспорта, в культурно-гуманитарной сфере.

Мишустин также примет участие в работе девятой конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана".

По итогам переговоров планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.