Мишустин: Россия будет укреплять отношения с теми, кто готов к совместной работе
ДУШАНБЕ, 2 мар — ПРАЙМ. Россия будет укреплять отношения со всеми, кто готов к совместной работе, сегодня перед ней открываются качественно новые возможности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Выступая с посланием Федеральному Собранию на прошлой неделе, Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что Россия — открытая страна и при этом самобытная цивилизация. И мы будем укреплять отношения с нашими друзьями. Со всеми, кто готов к совместной работе. Перед нами открываются качественно новые возможности", — сказал Мишустин на пленарном заседании Девятой конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана".
По его словам, Россия способна запустить перспективные проекты и расширить торговые связи, грамотно используя богатый потенциал национальных экономик, опыт стратегического партнерства и союзничества.
"И, в конечном счете, — вывести взаимодействие на более высокий уровень — на благо наших людей", — добавил Мишустин.
Россия в условиях турбулентности глобальной экономики перестраивает логистику, переориентируясь на ответственных партнёров, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Мы успешно противостоим давлению. Обеспечиваем устойчивость экономики вопреки всем негативным прогнозам. Принимаем меры для стабилизации ситуации на рынке труда. Поддерживаем наших граждан и компании. Наш бизнес перестраивает логистику, переориентируется на ответственных партнеров", — сказал Мишустин пленарном заседании Девятой конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана".
Он указал на то, что к турбулентности глобальной экономики привели системные ошибки в финансово-экономической политике западных стран, а также обострение геополитических противоречий, введение США и их союзниками односторонних нелегитимных санкций против России.
https://1prime.ru/state_regulation/20230302/839957253.html