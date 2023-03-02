ДУШАНБЕ, 2 мар — ПРАЙМ. Россия будет укреплять отношения со всеми, кто готов к совместной работе, сегодня перед ней открываются качественно новые возможности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. ЦБ работает над удаленной идентификацией клиентов банков из-за рубежа

"Выступая с посланием Федеральному Собранию на прошлой неделе, Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что Россия — открытая страна и при этом самобытная цивилизация. И мы будем укреплять отношения с нашими друзьями. Со всеми, кто готов к совместной работе. Перед нами открываются качественно новые возможности", — сказал Мишустин на пленарном заседании Девятой конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана".

По его словам, Россия способна запустить перспективные проекты и расширить торговые связи, грамотно используя богатый потенциал национальных экономик, опыт стратегического партнерства и союзничества.

"И, в конечном счете, — вывести взаимодействие на более высокий уровень — на благо наших людей", — добавил Мишустин.

Россия в условиях турбулентности глобальной экономики перестраивает логистику, переориентируясь на ответственных партнёров, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Мы успешно противостоим давлению. Обеспечиваем устойчивость экономики вопреки всем негативным прогнозам. Принимаем меры для стабилизации ситуации на рынке труда. Поддерживаем наших граждан и компании. Наш бизнес перестраивает логистику, переориентируется на ответственных партнеров", — сказал Мишустин пленарном заседании Девятой конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана".

Он указал на то, что к турбулентности глобальной экономики привели системные ошибки в финансово-экономической политике западных стран, а также обострение геополитических противоречий, введение США и их союзниками односторонних нелегитимных санкций против России.