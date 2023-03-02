МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Таможенные органы РФ за январь-февраль текущего года оформили свыше 14,5 тысяч тонн свежесрезанных цветов на 2 миллиарда рублей, кроме того с 20 февраля, в преддверии Международного женского дня, объемы поставок срезанных цветов выросли — ежедневно таможенники выпускают от 390 до 730 тонн, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России. Россиянам дали совет, как сэкономить на цветах к 8 Марта

"За январь-февраль текущего года таможенные органы оформили свыше 14,5 тысяч тонн свежесрезанных цветов. Сумма таможенных платежей составила 2 миллиарда рублей, средний уровень таможенной стоимости цветочной продукции — 7,34 долларов США за килограмм", — говорится в сообщении ведомства.

Там также добавляется, что с 20 февраля, в преддверии Международного женского дня, объемы поставок срезанных цветов выросли — ежедневно таможенники выпускают от 390 до 730 тонн. "Оформление идет штатное, очень быстрое, цветы выпускаются в течение 4 часов, почти 60% деклараций на товары — в автоматическом режиме", — отмечает ФТС.

Как сообщает служба, в наибольшем объеме в Россию ввозят розы (почти 6 тысяч тонн), хризантемы (2,75 тысяч тонн), гвоздики (890 тонн) и тюльпаны (430 тонн). Порядка 90% цветов прибывает из трех стран: Нидерландов (6 тысяч тонн), Эквадора (5,5 тысяч тонн) и Кении (1,2 тысяч тонн), отмечают в ведомстве. При этом главным образом цветы поступают в Россию через пункт пропуска Бурачки на российско-латвийском участке государственной границы. "Наибольший объем декларирования осуществляется в Московской областной (8,7 тысяч тонн) и Северо-Западной электронной таможнях (4,75 тысяч тонн)", — отметили в ФТС.

"В этом году, как и в прошлом, после таможенного оформления средняя стоимость розы, в зависимости от длины стебля или величины бутона, составляет 40-45 рублей за цветок (цена в торговых точках может сильно варьироваться). Доля корректировок таможенной стоимости цветочной продукции не превышает 7% от общего декларационного массива", — говорится в сообщении.