МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 февраля, снизилось на 2 тысячи с показателя предыдущей недели, до 190 тысяч, сообщило министерство труда страны. Индекс деловой активности промышленности США в феврале вырос хуже прогноза

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали роста показателя до 195 тысяч. Показатель предыдущей недели был сохранен на уровне в 192 тысячи.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 1,75 тысячи, до 193 тысяч, с уровня предшествовавшей недели в 191,25 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 18 февраля, снизилось на 5 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,655 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.