ДУШАНБЕ, 2 мар — ПРАЙМ. Москва и Душанбе могут добиться большего результата в экономическом сотрудничестве: им стоит и далее наращивать взаимодействие в различных отраслях, включая энергетику и промышленность, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече в четверг с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Мишустин: Россия укрепит отношения с теми, кто готов к совместной работе

По словам главы российского кабмина, торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами устойчиво развивается. В 2022 году взаимный товарооборот вырос на 18% и составил порядка 1,5 миллиарда долларов. Как отмечалось ранее, это рекордный показатель за последние 20 лет.

"Много это или мало? Конечно, мало. Абсолютно уверен, что есть возможности нарастить взаимодействие в совершенно разных отраслях и в разных сферах. Это и энергетика, и транспорт, и сельское хозяйство, промышленное производство, строительство, цифровые технологии", — подчеркнул Мишустин.

Он обратил внимание, что для этого из России приехала внушительная делегация: министры и вице-премьеры, представители деловых кругов — руководители 260 компаний из России. Председатель правительства РФ упомянул, что совместно с премьером Таджикистана Кохиром Расулзодой они сегодня посещали конференцию по межрегиональному сотрудничеству двух стран, где выступали и призывали "создавать совместные производства, наращивать взаимный торговый оборот, думать об укреплении в том числе и культурных связей, заниматься развитием по всем направлениям взаимной повестки".

По словам главы российского кабмина, Москва придает большое значение взаимодействию между регионами двух стран. "70 регионов России имеют прямые договоры с районными центрами, городами (Таджикистана) и взаимодействуют очень активно", — указал он.

Мишустин также напомнил, что по итогам визита в Таджикистан президента РФ Владимира Путина в июне прошлого года были достигнуты договоренности об усилении всех направлений взаимной работы. "Конечно, дело правительств — исполнять то, что решили наши президенты", — резюмировал он.