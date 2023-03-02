МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Потенциальные и действующие резиденты дальневосточных преференциальных режимов из недружественных стран поддерживают сотрудничество в рабочем режиме, активизируются международные отношения с Китаем, Индией, Белоруссией, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Рынок ввозимых через ДФО иномарок насытился, заявили в ДВТУ

"На рабочем уровне некоторые бизнесы, как резиденты, так и потенциальные резиденты наших преференциальных режимов, из недружественных стран поддерживают рабочие контакты. Люди с земли, люди, которые находятся на Дальнем Востоке, проявляют отношение, поддерживающее РФ и желающее не разрывать долгосрочное отношение", — сказал Чекунков на рабочей встрече с депутатами Госдумы РФ.

Он отметил, что в настоящий момент активизируются международные отношения.

"Была определенная в них пауза, наверное, связанная в том числе и с пандемией в Китайской Народной Республике, с эпидемиологической ситуацией. С тех пор как Китай – формально еще не полностью открылся, но снял большую часть внутренних ограничений – мы получаем довольно много сигналов и по международной линии, и ведем работу с дружественными странами, с КНР. Я планирую до конца этого месяца совершить большую поездку в Индию. Там у нас серьезнейшие совместные проекты. Совместная рабочая группа с той же республикой Беларусь у нас по, в том числе, и многосторонним проектам", — уточнил министр.