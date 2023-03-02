МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Банк России хочет привлечь большее внимание публичных российских компаний к своим финансовым обязательствам в части следования утвержденной дивидендной политике, рассказала РИА Новости директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына. Рынок золота на Московской бирже в январе — феврале вырос на 36 процентов

По ее словам, ЦБ РФ предложил на законодательном уровне для публичных компаний закрепить обязанность утверждать и раскрывать свою дивидендную политику, а также объяснять случаи, когда решения по выплате дивидендов не соответствует утвержденной политике.

"Предложение направлено в Минэкономразвития для формирования механизмов и инструментов обеспечения финансового суверенитета. Пока это на уровне идеи, которая еще даже не прошла согласование на уровне Минэкономразвития и правительства", — сказала Курицына.

"Чем наше предложение обусловлено? Мы понимаем, что сейчас значимую долю составляют розничные инвесторы, и для них, безусловно, вопрос выплаты дивидендов очень важен и является значимым. Поэтому нам бы хотелось привлечь большее внимание компаний к тому, чтобы они более ответственно относились к своим финансовым обязательствам", — сказала она.

"Понятно, что дивиденды — это право компаний, а не обязанность, но мы и говорим: сформулируйте свое обещание, а дальше, если вы его не выполняете, то объясняйте, почему. На мой взгляд, большого глобального сопротивления со стороны компаний мы не встретим, потому что у большинства публичных компаний дивидендная политика в той или иной мере уже есть. Но вопрос в том, что действительно нужно не только иметь утвержденную дивидендную политику, но и ответственно относится к ее реализации", — заключила она.