Банк России хочет привлечь большее внимание компаний к следованию дивидендной политике
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Банк России хочет привлечь большее внимание публичных российских компаний к своим финансовым обязательствам в части следования утвержденной дивидендной политике, рассказала РИА Новости директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына.
По ее словам, ЦБ РФ предложил на законодательном уровне для публичных компаний закрепить обязанность утверждать и раскрывать свою дивидендную политику, а также объяснять случаи, когда решения по выплате дивидендов не соответствует утвержденной политике.
"Предложение направлено в Минэкономразвития для формирования механизмов и инструментов обеспечения финансового суверенитета. Пока это на уровне идеи, которая еще даже не прошла согласование на уровне Минэкономразвития и правительства", — сказала Курицына.
"Чем наше предложение обусловлено? Мы понимаем, что сейчас значимую долю составляют розничные инвесторы, и для них, безусловно, вопрос выплаты дивидендов очень важен и является значимым. Поэтому нам бы хотелось привлечь большее внимание компаний к тому, чтобы они более ответственно относились к своим финансовым обязательствам", — сказала она.
"Понятно, что дивиденды — это право компаний, а не обязанность, но мы и говорим: сформулируйте свое обещание, а дальше, если вы его не выполняете, то объясняйте, почему. На мой взгляд, большого глобального сопротивления со стороны компаний мы не встретим, потому что у большинства публичных компаний дивидендная политика в той или иной мере уже есть. Но вопрос в том, что действительно нужно не только иметь утвержденную дивидендную политику, но и ответственно относится к ее реализации", — заключила она.
https://1prime.ru/state_regulation/20230302/839960467.html