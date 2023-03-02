МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Низкий уровень госдолга РФ – это преимущество, которое позволит в будущем при необходимости провести новые заимствования для финансирования расходов бюджета, заявил министр финансов России Антон Силуанов. ЦБ хочет привлечь большее внимание компаний к дивидендной политике

"Мы проводили ответственную бюджетную политику… это и низкий долг. У нас долг на начало текущего года составил 15,1% ВВП. И это наше преимущество, которое дает нам возможность маневра с точки зрения операций на финансовом рынке, и возможности для заимствования, финансирования расходов бюджета в будущем", – сказал Силуанов в интервью телеканалу RT.

Объем внешнего госдолга России в 2022 году сократился впервые за три года и составил 4,039 триллиона рублей, подсчитало РИА Новости на основе предоставленных Счетной палатой данных.

Согласно расчетам агентства, впервые за три года объем внешнего госдолга РФ сократился: по итогам 2019 года он составил 3,395 триллиона рублей, 2020 года — 4,189 триллиона рублей, в 2021 году — 4,435 триллиона рублей, а в 2022 году — 4,039 триллиона рублей.