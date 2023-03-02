МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ сохраняет планы сбалансировать бюджет в 2025 году, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Силуанов назвал низкий уровень российского госдолга преимуществом

"Мы выходим в 2025 году по нашим планам уже к сбалансированному бюджету. У нас будет сбалансированный бюджет на первичном уровне, то есть без процентных расходов, и доходы будут равны расходам. Это очень важно с точки зрения того, что мы видим целью нашей финансовой бюджетной политики – обеспечение макростабильности, баланс и выполнение всех наших обязательств, в первую очередь, социального плана, который мы взяли перед нашими гражданами", — сказал министр в интервью телеканалу RT.

По словам министра, необходимо проводить бюджетную политику таким образом, чтобы иметь "с одной стороны, запас прочности, а с другой стороны, реагировать на внешние вызовы таким образом, чтобы сохранять бюджетный баланс, который бы позволял профинансировать, с одной стороны, все наши социальные и инфраструктурные программы, а с другой стороны, не нарушив, в общем, макроэкономическую стабильность".

"Если мы посмотрим, что делается в странах, которые принимают санкции, то там до таких бюджетных проектов очень далеко", — добавил Силуанов.

Согласно текущему закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, предусматривается постепенное снижение дефицита бюджета с 2% до 0,7% ВВП.