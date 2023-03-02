МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Те, кто прогнозировал дисбаланс бюджетной системы РФ, сильно расстроятся, ее доходы за январь-февраль 2023 года превысили ожидания и составили 5 триллионов рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Силуанов назвал низкий уровень российского госдолга преимуществом

"Так вот я хочу сказать, что по итогам февраля (еще эта информация нигде у аналитиков не звучала) мы видим, что за январь-февраль текущего года доходов поступило больше, чем за январь-февраль прошлого года, несмотря на то что наши планы по году в целом были более скромные. Поэтому сейчас мы публикуем соответствующую статистику", — сказал министр в интервью телеканалу RT.

В беседе с журналистами Силуанов уточнил, что за 2 месяца 2023 года в бюджетную систему Российской Федерации поступило более 5 триллионов рублей налоговых доходов, что превышает аналогичный показатель прошлого года. По его словам, сейчас Казначейство осуществляет распределение этих доходов по уровням бюджетной системы.

Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 1,760 триллиона рублей, расходы выросли на 59%, до 3,117 триллиона рублей, доходы сократились на 35%, до 1,356 триллиона. При этом нефтегазовые доходы составили 426 миллиардов рублей, что на 46% ниже показателей января прошлого года. Как отмечало министерство, это связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.