МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Принципы открытости мировой торговли серьезно пострадали из-за санкций против России, эти последствия будут иметь долгосрочный характер, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Силуанов заявил, что доходы бюджета за январь — февраль превысили ожидания

"Конечно, санкции вредят. Они вредят России, вредят тем странам, которые вводят эти санкции, они вредят в целом мировой торговле. В первую очередь мы почувствовали заморозку наших внешних активов – золотовалютные резервы, активы компаний, которые попали под санкции, заморожены. Это снизило доверие к системе расчетов", — сказал министр в интервью телеканалу RT.

По его словам, вред также нанесен экспортерам с точки зрения логистики и издержек. "Вред нанесен тем, что ввели единые ограничения на импорт необходимой нам продукции. Во всяком случае принципы открытости мировой торговли серьезно пострадали. Это последствия не одного года, и эти последствия будут иметь долгосрочный характер в целом для мировой торговли", — добавил он.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.